Медцентр занял у пенсионерки из Коми 19 млн рублей, не вернул деньги и обанкротился

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В Кировском области Арбитражный суд признал банкротом медицинский центр «Совершенство», который занял у пенсионерки около 19 млн рублей и не вернул их. Сейчас по решению суда ответчики обязаны выплатить ей 23 млн рублей с учетом процентов и судебных расходов.

Жительница поселка под Ухтой в своем иске указала, что в медцентре перед ней есть непогашенные долги. Поручителями по займу выступили две предпринимательницы. Деньги в медцентре не вернули, и сначала пенсионерка обратилась в Первомайский районный суд Кирова, который признал, что заявительница права.

Решение суда не побудило ответчиков выплатить деньги, и те решили обратиться в Кировский областной суд, а также в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, которые также приняли сторону кредитора. После трех судов ответчики снова подали апелляцию в Арбитражный суд Кировской области, который признал требования пенсионерки обоснованными.

В настоящий момент в отношении медцентра принято решение ввести процедуру наблюдения, а заявителю они должны выплатить более 23 млн рублей.

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