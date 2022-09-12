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Общество12 сентября 2022 6:15

Жительница Сыктывкара взыскала более 90 тысяч рублей за отстранение от работы из-за отказа привиться

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жительница Сыктывкара, работающая уборщицей в отделении психоневрологии детской клинической больницы потребовала через Верховный суд признать отстранение от работы из-за отказа прививаться от COVID-19 незаконным.

В своем иске женщина указала, что обязательная вакцинация необходима для тех, кто работает с инфекционными больными, в то время, как она трудится в отделении психоневрологии.

Изначально Сыктывкарский городской суд вынес решение, что отстранение является обоснованным, но работодатель не дал времени, чтобы предоставить документы о наличии противопоказания. Верховный суд отменил это решение и постановил взыскать в ее пользу 76 тысяч рублей зарплаты, 10 тысяч рублей морального вреда и компенсацию за задержку – более 9 тысяч рублей.

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