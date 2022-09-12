В Коми начальник отделения «Почты России» украла 80 тысяч рублей

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В Корткеросском районе 39-летнюю местную жительницу признали виновной в присвоении более 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина была начальником отделения почтовой связи. За три месяца злоумышленница украла около 50 тысяч рублей, а также товары общей стоимостью более 23 тысяч рублей. Дома у фигурантки обнаружили 112 пустых пачек из-под сигарет, которые та брала из почтового отделения, не принимая меры к их оплате.

Женщина признала свою вину и частично возместила ущерб. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

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