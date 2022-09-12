Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 6:38

В Коми мать обнаружила своего сына утонувшим в колодце

В Коми 45-летний мужчина утонул в колодце
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Инте произошел несчастный случай, унесший жизнь молодого мужчины. По данным издания «Комиинформ», трагедия случилась на Трудовой улице в районе шахты «Глубокая». Как рассказала мать погибшего интинца, ее сын утонул в колодце.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и «Спас-Коми», которые извлекли тело мужчины.

По данному факту начато разбирательство. Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одно сердце на двоих»: известна дата похорон 25-летнего погибшего уроженца Коми (подробности)