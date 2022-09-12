В Коми мать обнаружила своего сына утонувшим в колодце

Фото: архив "КП"

В Инте произошел несчастный случай, унесший жизнь молодого мужчины. По данным издания «Комиинформ», трагедия случилась на Трудовой улице в районе шахты «Глубокая». Как рассказала мать погибшего интинца, ее сын утонул в колодце.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и «Спас-Коми», которые извлекли тело мужчины.

По данному факту начато разбирательство. Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одно сердце на двоих»: известна дата похорон 25-летнего погибшего уроженца Коми (подробности)