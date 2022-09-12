В Коми 21-летний злостный нарушитель ПДД устроил аварию с пятью пострадавшими

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе в Коми произошел жесткое ДТП с участием двух иномарок. Лоб в лоб столкнулись на 363 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора Kia Sorento под управлением 21-летнего парня и Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которой был 52-летний житель Коми.

По данным республиканской Госавтоинспекции, молодой человек выехал на встречку и влетел во внедорожник. Сообщается, что в аварии пострадало пять человек.

Так, в результате ДТП водитель Kia Sorento получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом обеих бедер и ушиб грудной клетки. Госпитализирован.

У 23-летнего пассажира иномарки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана коленного сустава. 22-летний пассажир также получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба. Все находившиеся в Kia молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также в ДТП пострадали водитель Mitsubishi Pajero, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, вывих левого плечевого сустава, ушиб правой кисти и левого коленного сустава, переломы - под вопросом.

50-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье Mitsubishi, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягкой ткани головы, перелом лучевой кости предплечья. От более тяжких травм пострадавших спасли пристегнутые ремни безопасности.

По данным ГИБДД, водитель Kia Sorento к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 129 раз, из них 26 - за последний год. Стаж управления авто с 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мать обнаружила своего сына утонувшим в колодце (подробности)