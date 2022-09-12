Под разваленным сараем в Сыктывкаре обнаружены останки человека

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре обнаружены человеческие останки. Они была найдены на Прямой улице под развалившимся гаражом. Всего на месте обнаружения останков лежало 43 кости.

Кому они принадлежат, установить невозможно, так как с момента смерти прошло слишком много времени. Обстоятельства гибели человека также не раскрыты.

Как сообщает издание «Комиинформ», свет на произошедшее должна пролить экспертиза, на которую направлены кости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мать обнаружила своего сына утонувшим в колодце (подробности)