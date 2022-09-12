Звезда оперы Коми Ольга Сосновская оказалась в больнице после падения на нее сосны

Фото из личного архива Ольги Сосновской

Оперная певица Ольга Сосновская оказалась на больничной койке. Любимая поклонниками известная артистка была госпитализирована с тяжёлыми травмами ноги и позвоночника после падения на неё дерева.

Как рассказали «КП-Коми» родные Сосновской, 29 августа она пошла в лес за грибами. В какой-то момент поднялся сильный ветер, который повалил сосну прямо на певицу. В тяжёлом состоянии женщина была доставлена в реанимацию, где вокалистка провела сутки.

— Трудно, но мы справимся, — прокомментировал случившееся ее сын Алексей.

Последние две недели Ольга Александровна проходит реабилитацию и лечение в республиканской больнице в отделении травматологии.

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