Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 8:33

Звезда оперы Коми Ольга Сосновская оказалась в больнице после падения на нее сосны

В Коми звезда оперы Ольга Сосновская попала в реанимацию с тяжёлыми травмами
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Ольги Сосновской

Фото из личного архива Ольги Сосновской

Оперная певица Ольга Сосновская оказалась на больничной койке. Любимая поклонниками известная артистка была госпитализирована с тяжёлыми травмами ноги и позвоночника после падения на неё дерева.

Как рассказали «КП-Коми» родные Сосновской, 29 августа она пошла в лес за грибами. В какой-то момент поднялся сильный ветер, который повалил сосну прямо на певицу. В тяжёлом состоянии женщина была доставлена в реанимацию, где вокалистка провела сутки.

— Трудно, но мы справимся, — прокомментировал случившееся ее сын Алексей.

Последние две недели Ольга Александровна проходит реабилитацию и лечение в республиканской больнице в отделении травматологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураган оставил жителей Коми без крыши над головой и электричества (подробности)