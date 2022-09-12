В Коми отказались выпускать из СИЗО чиновника, до смерти избившего звукорежиссера

Фото: пресс-служба администрации Печоры

Замглавы Печоры Андрея Канищева, обвиняемого в избиении звукорежиссера Виктора Фатеева, отказались выпустить из СИЗО.

Напомним, между Канищевым и Фатеевым произошел конфликт, в ходе которого первый нанес удар, в результате которого звукорежиссер упал о бетон головой и впал в кому. В крайне тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу, где он умер спустя девять дней. Ранее суд избрал Канищеву меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. Чиновник попросил отпустить его под домашний арест.

Однако Верховный суд Коми не нашел оснований для того, чтобы изменить меру пресечения Канищеву. Поэтому фигурант останется под арестом до 21 октября.

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