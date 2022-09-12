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Происшествия12 сентября 2022 9:09

Больница в Коми получила новый маммограф

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Сосногорская больница получила новый маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Это оборудование дает возможность пройти раннюю диагностику и позволяет своевременно подобрать эффективное лечение. Так, шанс обнаружения опухоли на начальной стадии возрастает до 95%. Маммограф уже используют для исследований. Основными достоинствами аппарата являются простота эксплуатации и надежность, низкая доза облучения, повышенная производительность и высокое качество маммограмм.

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