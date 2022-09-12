Названы города-лидеры по суточному приросту зараженных ковидом в Коми

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В Коми установлен очередной месячный рекорд по суточному приросту зараженных ковидом: 312 новых фактов заболевания. По данным республиканского Роспотребнадзора, больше всего свежих случаев инфицирования было зарегистрировано в Сыктывкаре.
– Выявлено ПЦР-тестированием 178 961 (+312) случай заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 87 случаев, Ухте – 80, Воркуте – 28, Усинске – 21, – предоставили обновленные данные в ведомстве.
Отмечается, что жертвами вируса за два года пандемии стали 3 209 человек.
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