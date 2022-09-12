В Коми в огне трагически погиб 42-летний мужчина

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В Ижме трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Как сообщает МЧС по Коми, тело сельчанина было обнраужено в сгоревшей хозпостройке.

В ведомстве уточнили, что пожар вспыхнул в глубокой ночью в помещениях на улице Чупрова. На момент ликвидации огня в здании оставались люди. По сообщению спасателей, один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

- На момент прибытия первого пожарного расчета постройки были полностью охвачены огнем. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения был травмирован, - говорится в релизе.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По данному факту начато разбирательство.

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