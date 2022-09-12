На пожаре в Коми погиб человек

Фото: архив КП

В субботу, 10 сентября, в Воркуте горела квартира, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 22.25 на улице Димитрова. В доме №15, корпус 1 загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Из дома эвакуировались четыре человека. Пожар удалось потушить в 22.53. Из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. В квартире, где произошло возгорание, обнаружили тело мужчины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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