Стали известны новые неприятные симптомы при заболевании коронавирусом

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Минздрав Коми сообщил, что в этом сезоне заболевание коронавирусом сопровождается тошнотой и диареей. По предоставленным данным, в сентябре циркулирует штаммы «Омикрона» ВА4/ВА5, которые будут распространяться и дальше.

Также болезнь будет сопровождаться небольшой температурой, першением в горле, ломотой в теле, жидким стулом, сухим кашлем, выделениями из носа и ознобом.

Больше всего в зоне риска остаются люди старше 65 лет с патологиями и без вакцинации, сообщили в «Комиинформ».

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