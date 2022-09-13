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Общество13 сентября 2022 5:15

Стали известны новые неприятные симптомы при заболевании коронавирусом

Минздрав Коми сообщил о тошноте и диарее в качестве новых симптомах COVID-19
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Минздрав Коми сообщил, что в этом сезоне заболевание коронавирусом сопровождается тошнотой и диареей. По предоставленным данным, в сентябре циркулирует штаммы «Омикрона» ВА4/ВА5, которые будут распространяться и дальше.

Также болезнь будет сопровождаться небольшой температурой, першением в горле, ломотой в теле, жидким стулом, сухим кашлем, выделениями из носа и ознобом.

Больше всего в зоне риска остаются люди старше 65 лет с патологиями и без вакцинации, сообщили в «Комиинформ».

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