В Коми распространяются пугающие сообщения об исчезновении девушки

Фото: Лиза Алерт

Накануне, 12 сентября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 41-летней Светланы Токтаевой. По предоставленной информации, женщина вышла из дома в Ухте 24 сентября, а после исчезла.

Приметы: рост –165 см, плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы

Была одета: темно-зеленый спортивный костюм, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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