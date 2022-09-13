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Общество13 сентября 2022 6:15

С бывшего главы сельсовета в Коми взыскали 96,6 тысяч рублей необоснованного обогащения

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Бывшего главу сельского поселения Серегово признали виновным в неосновательном обогащении. По результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд постановил взыскать с него 96,6 тысяч рублей.

Установлено, что в 2020 году глава сельсовета выплатил главе муниципального образования премии в указанном размере, при том, что это согласовано с депутатам совета сельского поселения не было. Ранее фигуранта уголовного дела признали виновным в Княжпоготском районном суде. Подсудимый с приговором не согласился и подал апелляцию в Верховный суд, который после рассмотрения все же встал на сторону прокуратуры.

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