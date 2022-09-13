На коммунальном предприятии в Коми нашли мертвого работника

Фото: пресс-служба Следственного комитета

На коммунальном предприятии в Воркуте обнаружили мертвого работника. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в пятницу, 9 сентября. В 19.30 в помещении на территории МУП «Северные тепловые сети» обнаружили тело работника. По какой причине скончался человек, пока не сообщается. В настоящее время ведется расследование трагедии.

– Создана комиссия по расследованию несчастного случая, – говорится в сообщении.

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