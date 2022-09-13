В Коми мужчина изнасиловал родную дочь, сожительницу и двух девочек-подростков

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В Коми огласили приговор двоим жителям Троицко-Печорского района, обвиняемых в тяжких преступлениях: мужчины подвергли насилию девочек-подростков.

Как рассказали в СУ СК России по Коми, 30-летний мужчина на протяжении семи лет, с 2014 по 2021 год, подвергал сексуальному насилию свою родную дочь, свою сожительницу и двух девочек-подростков. Некоторые преступления он совершал в компании своего 29-летнего знакомого.

- В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних (ст.ст.131,132,134 УК РФ). Приговором суда подсудимым назначено наказание: 30-летнему – в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; 29-летнему – в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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