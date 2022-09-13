В Коми изменили способ начисления платы за услуги ЖКХ

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В Коми изменили способ начисления платы за электричество, водоснабжение и водоотведение на общедомовые нужды. Об этом сообщили в республиканской Службе стройжилтехнадзора.

С сентября жители многоэтажек, оборудованных счетчиками, оплачивают только тот объем ресурсов, который был фактически потреблен. Изменения коснутся домов, которыми управляют УК, ТСЖ и другие специализированные кооперативы, в которых не принято решение об оплате услуг ЖКХ по факту за минувший месяц. Если же в доме нет общедомовых приборов учета, способ начисления не изменится.

Как изменится начисление?

Согласно новым требованиям потребители будут оплачивать объем коммунальных ресурсов, потребленных для содержания общедомового имущества, исходя из показаний общедомовых приборов учета. Ранее жители большинства таких домов оплачивали коммунальные ресурсы исходя из установленного норматива. Как показывает практика, при таком способе начисления жители не доплачивали за потребленный коммунальный ресурс или, наоборот, оплачивали больший объем, чем потребляли. Вводимые изменения решают эту проблему – потребители будут оплачивать только фактически потребленный коммунальный ресурс.

Жители многоквартирных домов могут выбрать один из трех способов начисления.

Первый способ - начисление ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета. В этом случае размер платы каждый месяц будет разным, т.к. он будет зависеть от количества потребленного коммунального ресурса в отчетном месяце.

Второй способ - начисление по среднемесячному потреблению коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в данном доме за предыдущий год. При этом способе, чтобы привести оплату за коммунальный ресурс на содержание общего имущества к его фактическому потреблению, ежегодно в первом квартале будет проводится корректировка на основании показаний общедомовых приборов учета.

Третий способ - начисление платы исходя из установленных нормативов потребления. При этом способе также будет проводится ежегодная корректировка начисления на основании показаний общедомовых приборов учета.

Решение о выборе способа необходимо принять на общем собрании собственников. Если решение не будет принято, то начисление будет происходить по третьему способу.

Как избежать корректировок за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества?

Если собственники не хотят, чтобы им начислялись корректировки за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, им нужно организовать общее собрание и принять решение о начислении платы за указанные коммунальные ресурсы исходя из показаний общедомовых приборов учета за отчетный месяц.

Как убедиться, что плата и корректировка за электричество, водоснабжение и водоотведение начислена правильно?

Определение фактически потребленного объема будет происходить строго на основании показаний приборов учета. Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, отражается в квитанции отдельной строкой по каждому виду ресурсов. Здесь же указывается объем потребления исходя их показаний приборов учета. Таким образом потребители могут узнать, сколько ресурсов было израсходовано на содержание общего имущества.

При возникновении сомнений в правильности начислений, потребители могут обратиться за разъяснениями в свою управляющую организацию или ТСЖ. Если объяснения не удовлетворят, необходимо обратиться в Службу Коми стройжилтехнадзора или в ее территориальные подразделения, которые действуют в каждом муниципалитете. Обращение можно направить через сайт ГИС ЖКХ.

По такому обращению будет проведена проверка, и если будут выявлены нарушения при начислении, то УК/ТСЖ обяжут провести перерасчет.

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