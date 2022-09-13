В Коми в пять раз выросла заболеваемость коксаки

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В Коми в пять раз увеличилась заболеваемость коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За восемь месяцев в Коми зафиксировали 154 случая заболевания энтеровирусной инфекцией. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость возросла в 5,1 раза. Во всех случаях выявили вирусы Coxaki и ECHO.

Рост заболеваемости энтеровирусами зафиксировали во второй половине июля. Болели дети до 14 лет, но больше всего – от одного года до двух лет. 40 несовершеннолетних заболели в организованных коллективах.

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