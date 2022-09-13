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По состоянию на вторник, 13 сентября, Ухта стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми выздоровели 25 человек. За все время удалось вылечить 173 759 пациентов. За последние сутки коронавирус подтвердился у 315 человек, а за весь период пандемии – у 179 276.

– Наибольший прирост за сутки в Ухте – 86 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Воркуте заболели 35 человек, в Усинске – 28, а в Печорском районе – 27. Всего в Коми зафиксировали 3209 смертельных случаев среди больных коронавирусом.

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