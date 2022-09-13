Жители Коми не смогут получить туристические визы девяти стран Европы

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Жители Коми и всех остальных российских регионов не смогут получить туристические визы девяти европейских стран. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Соглашение об упрощенном визовом режиме Евросоюза с нашей страной приостановили с понедельника, 12 сентября. Теперь россияне будут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса. Это означается, что процедура станет дольше, сложнее и дороже.

Теперь Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз. А вот страны, которые принимают и более лояльны: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).

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