Стали известны подробности гибели пропавшей 41-летней Светланы Токтаевой из Коми

Фото: «Лиза Алерт»

Стали известно подробности смерти 41-летней ухтинки Светланы Токтаевой. Женщина исчезла 24 августа и с тех пор о ней не было вестей.

Поиски начались накануне, 12 сентября. Волонтеры сообщили, что ухтинка ушла из дома и не вернулась. Однако уже через несколько часов они сообщили, что женщина найдена мертвой.

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе регионального Следкома, тело Светланы обнаружили в припаркованном авто на Машиностроительной улице. Известно, что смерть ухтинки не носит криминального характера.

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