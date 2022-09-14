«Добрейший человек»: в Коми перестало биться сердце любимого детьми педагога

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Жители Печоры сегодня, 14 сентября, проводят в последний путь уважаемого и любимого педагога. 11 сентября перестало биться сердце Алены Борисовой. Коллеги, ученики и близкие скорбят о потере, отмечая, что она была добрым и чутким человеком.

Коллеги отзываются о женщине, как о профессиональном специалисте и отзывчивом человеке, которая была всегда честной, принципиальной, с чувством юмора и творческим началом.

– Очень хороший педагог и добрейший человек, всегда очень спокойна, выдержана с учениками. Светлая память и царствие небесное Алёне Станиславовне, – выразили соболезнования в окружении усопшей.

Свою жизнь Алена Борисова связала с педагогикой, специализируясь на иностранных языках еще в 1990 году. С 2010 года была заместителем директора в гимназии №1 в Печоре.

– Царствие небесное любимому учителю. Будем помнить, – пишут ее ученики.

Попрощаться можно будет сегодня, на Набережной, 36а, в зале «Вечность».

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