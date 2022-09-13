В сыктывкарском Лесозаводе снос здания стал дешевле в четыре раза

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Снос здания в сыктывкарском Лесозаводе подешевел в четыре раза. Об этом стало известно после того, как на аукционе был определен подрядчик. Власти готовы были выделить 2,7 млн рублей, однако выигравшая компания готова снести ветхое здание на Лесозаводской, 7 за 698 тысяч рублей.

Выполнить работы, прописанные в контракте, подрядчик должен будет в течение 14 дней. Документ предусматривает не только снос здания. В перечень входят подготовительные работы: вырубка леса и кустарников на расстоянии трех метров от здания, установка ограждения и защитных щитов, демонтаж санитарно-технических приборов, радиаторов отопления, трубы отопления и водопровода, канализационной трубы, электротехнических приборов и элементов, требующих специализированной утилизации (в частности, ртутных ламп).

Также подрядчик должен будет до начала демонтажа обесточить здание от систем водопровода, отопления и электроснабжения, снять стекла с оконных и дверных блоков и вывести медоборудование и технику.

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