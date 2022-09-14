Главный инфекционист сделал важное заявления из-за наступающей беды

Фото: архив КП

Главный инфекционист Коми Владимир Катков заявил, что республике для эффективной работы нужны два новых инфекционных госпиталя в Сыктывкаре – новая больница на улице Гаражной и новый центр. Главный врач инфекционной республиканской больницы отметил, что сейчас в учреждении всего 88 коек, при том, что для лечение инфекционных заболеваний нужно 188 мест, а других – 130.

– Нам нужны обе эти больницы, чтобы оказывать помощь людям в комфортных условиях и не приостанавливать плановую медпомощь, – подчеркнул он.

Катков также напомнил, что когда новое здание больницы будет открыто, старое придется закрыть из-за несоответствия санитарным требованиям. Медицинский центр инфекционных заболеваний планируют построить в районе улицы Воркутинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти 70 жителей Коми были госпитализированы с коронавирусом в больницы (подробнее)