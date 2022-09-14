Администрация Сыктывкара сообщила о расселении многоквартирного дома

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара проинформировала, что жителей дома на Октябрьском проспекте, 69 в скором времени начнут расселять. В мэрии отметили, что новые квартиры будут переданы не ранее 1 декабря 2022 года.

В настоящий момент для владельцев жилья расселенного дома купили квартиры в строящемся дома. Средства на расселение выделены из резервного фонда Коми, освоить их нужно до конца 2022 года.

В муниципалитете пояснили, что сейчас запущена процедура изъятия жилья у собственников и проведена оценка помещений. В пресс-службе отметили, что если граждане не получили уведомления от Комитета жилищной политики администрации Сыктывкара о направлении проекта соглашения и отчета об оценке, об этом нужно сообщить по телефонам: 215-607, 215-611,215-608, 215-613.

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