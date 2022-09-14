В Коми будут судить бывшего руководителя регионального МФЦ

Фото: Сыктывкарский городской суд

В Коми бывшего руководителя регионального МФЦ Наталью Жегунову будут судить за хищение вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, женщина проходит главным фигурантом в уголовном деле о присвоении 1,6 млн рублей, которые, по версии следствия, она выписывала под видом премий сотрудникам, однако эти деньги так до них и не дошли.

Жегунова была задержана, 17 февраля в горсуде ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Через два месяца по решению горсуда содержание под стражей ей заменили на домашний арест. Далее экс-главе МФЦ продлили меру пресечения.

В прокуратуре добавили, что сумма ущерба составила 2,9 миллиона рублей. На имущество обвиняемой наложили арест на сумму 750 тысяч рублей. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело направили в суд.

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