В Коми 53-летний отчим годами насиловал малолетнюю падчерицу и ее подругу

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В Коми огласили приговор 53-летнему педофилу, изнасиловавшего свою падчерицу. Мужчина получил длительное заключение в тюрьме строго режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Как установил суд, житель Сосногорска годами подвергал сексуальному насилию маленькую дочь своей сожительницы. Когда вскрылась правда, стало известно, что извращенец изнасиловал и подругу падчерицы.

— Преступления носили латентный характер и были выявлены сотрудниками полиции при осуществлении оперативного сопровождения по другому уголовному делу, — уточнили в СК.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему жителю Сосногорска. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ст.ст.131,132,134,135 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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