В Коми пенсионеры-северяне могут получить компенсацию за проезд на своем авто к месту отдыха

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Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам из Коми расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, совершенные с 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения ПФР.

Ранее компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного. Теперь же пенсионеру могут вернуть деньги, которые он потратил на топливо для своего авто. При этом учитывается максимальный предел затрат. Он определяется по средней стоимости плацкарты от места проживания пенсионера до места отдыха. При расчете также учитываются нормы расхода топлива, а также кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, либо в МФЦ.

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