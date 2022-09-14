В Сыктывкаре резко выросло число заражений COVID-19

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре за сутки обнаружено более 100 новых случаев заболевания ковидом. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за сутки в столице республики было диагностировано 112 зараженных. Отметим, что ещё 13 сентября Сыктывкара не было даже в рейтинге по наибольшему суточному приросту инфицированных. Также в топ попала Ухта с 66 фактами заболевания.

Существенный рост инфицированных зафиксирован и в трех районах Коми: Сысольском районе – 30, Печорском и Сыктывдинском районах – 21.

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