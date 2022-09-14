В суде Сыктывкара перенесли заседание по делу Шеремет из-за неявки потерпевшей стороны

Фото из личного архива Ирины Шеремет

В Сыктывкаре перенесли судебное заседание по делу Ирины Шеремет. Сегодня, 14 сентября, должен был оглашен приговор, однако на заседание не явился представитель потерпевшей стороны.

Следующее заседание горсуда должно состояться 4 октября. До тех пор Ирина Шеремет останется под домашним арестом.

Напомним, авария, которая была на слуху у всей России, произошла год назад. Шеремет за рулём Suzuki Grand Vitara сбила на пешеходном переходе 8-летнего школьника. Затем, не остановившись, на высокой скорости насмерть сбила 38-летнюю мать двоих детей.

Остановилась женщина-водитель лишь после того, как на ближайшем перекрестке столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Вину фигурантка признала частично, настаивая, что не пыталась умышленно скрыться с места происшествия, свое поведение объяснила шоковым состоянием, а причину ДТП связала с неисправностью автомобиля.

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