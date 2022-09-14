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Общество14 сентября 2022 12:44

В Сыктывкаре обнаружили 33 свалки покрышек

Источник:kp.ru
Фото: vk.com/eco_spaider_man

Фото: vk.com/eco_spaider_man

Экоактивисты обнаружили в Сыктывкаре 33 свалки покрышек. Об этом сообщается на странице экопроекта «Сделаем город чище» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты хотят вывезти старые покрышки из столицы Коми. Их отправят на переработку, где превратят в резиновую крошку. Для этого «Дмитровский завод РТИ» предоставит экоактивистам фуру. Сначала покрышки будут вывозить на места временного хранения. Экоактивистам требуется помощь добровольцев.

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