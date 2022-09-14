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В субботу, 17 сентября, улица Лесопарковая в Сыктывкаре станет односторонней. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

На субботу в столице Коми запланирован «Кросс наций». В связи с этим на улице Лесопарковой изменится схема движения. С девяти утра до часа дня на участке от улицы Ручейной до Радиобиологической будет введено одностороннее движение. Водителей просят заблаговременно выбирать маршруты движения с учетом ограничений.

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