В Коми пройдёт Первый литературный фестиваль детской книги «Зарни кыв»

Фото: Маршаковка.

В Сыктывкаре состоится масштабное мероприятие – с 16 по 19 сентября в столице Коми пройдёт Первый литературный фестиваль детской книги «Зарни кыв» (Золотое слово), организатором которого является Национальная детская библиотека Республика Коми им. С.Я. Маршака.

Программа фестиваля насыщенная. Сыктывкар и Выльгорт посетит культурный десант из писателей – лауреатов премии выдающегося советского и российского детского писателя Сергея Михалкова. Юные читатели смогут пообщаться с писателями Ольгой Колпаковой, Наталией Волковой, Олегом Трушиным, Игорем Шевчуком, который, кстати, является одним из создателей «Смешариков». Компанию писателям составят известные художники Ольга Ионайтис и Ирина Маковеева, актёр Александр Давыдов, режиссёр анимационного кино Мария Степанова народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Между тем, читателей ждёт сюрприз, во время фестиваля одной из библиотек республики будет присвоено имя Сергея Михалкова.

Коми впервые посетит Государственный академический Центральный театр кукол им. С.И. Образцова, на сцене Театра драмы пройдут спектакли «Али-Баба и сорок разбойников» и «Волшебная лампа Аладдина». Кстати, билеты на спектакли можно приобрести по Пушкинской карте.

За четыре дня фестиваля в более чем двадцати учреждениях культуры пройдут несколько десятков мероприятий: мастер-классы, интерактивные шоу, круглые столы, выставки, творческие встречи, показы спектаклей, а также премьерной экранизации детской повести Виктории Ледерман «Календарь майя».

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