В Коми осудили экс-сотрудников ГИБДД за коррупционные преступления на сумму в 110 тысяч рублей

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Следственный комитет Коми завершил уголовное расследование в отношении бывших сотрудников ГИБДД, которых обвиняют в совершении коррупционных и должностных преступлений. Фигурантов уголовных дел уже осудили за получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, посредничество во взяточничестве.

В 2020 году бывшие инспекторы зарегистрировали более 700 транспортных средств, принадлежащих организации без процедуры осмотра и в короткие сроки. За свои действия обвиняемые получили около 110 тысяч рублей.

В настоящий момент суд рассмотрен уголовное дело и приговорил бывшего сотрудника ГИБДД в Инте к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а дело бывшего сотрудника ГИБДД в Сосногорске все еще рассматривается.