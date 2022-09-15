В ГИБДД Коми сообщили об ограничении движения на участке «Каджером – железнодорожная станция «Кожва»

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В ГИБДД Коми сообщили, что на дороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар ограничили движение на участке от Каджерома до железнодорожной станции «Кожва». В ведомстве отметили, что решение принято «с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог».

Ограничение в первую очередь касается автомобилей массой более 1,5 т. Меру вели до устранения дефектов проезжей части, но на срок не более 30 дней. В ГИБДД попросили водителей планировать свой маршрут заранее.

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