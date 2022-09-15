В Сыктывкаре 14-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

Фото: ГИБДД Коми
В ГИБДД Коми сообщили, что в Сыктывкаре в результате аварии пострадал 14-летний ребенок. По предварительным данным, в момент случившегося он был на велосипеде.
В пресс-службе ведомства отметили, что ДТП произошло на выезде с прилегающей территории на Морозова, 136. Водитель автомобиля «Дэу» во время движения сбил велосипедиста.
В результате произошедшего мальчик получил различные травмы.
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