В четырех районах Коми ввели карантин по сибирскому шелкопряду

Фото Россельхознадзора
В четырех муниципалитетах Коми ввели карантин по сибирскому шелкопряду. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Вредителей обнаружили в Прилузье, а также в Сысольском, Койгородском и Троицко-Печорском районах. Там установили фитосанитарную зону и ввели карантин. Кроме того, утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции.
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