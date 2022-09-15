В четырех районах Коми ввели карантин по сибирскому шелкопряду

Фото Россельхознадзора

В четырех муниципалитетах Коми ввели карантин по сибирскому шелкопряду. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Вредителей обнаружили в Прилузье, а также в Сысольском, Койгородском и Троицко-Печорском районах. Там установили фитосанитарную зону и ввели карантин. Кроме того, утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции.

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