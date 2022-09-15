В Коми открыт сбор вещей для детей-отказников

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В Коми открыли сбор необходимых вещей для грудничков, от которых отказались в роддоме или забрали из семей. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Детская больница».
В первую очередь малыши нуждаются у средствах гигиены, одежде и в обогревателях. Отмечается, что фонд принимает только новые вещи.
Далее мы приведём полный список вещей и адрес, куда можно их привезти.
1. Памперсы и влажные салфетки нужны всегда (размеры любые);
2. Ватные палочки, ватные диски;
3. Термометры электронные;
4. Жидкое мыло;
5. Бутылочки для кормления;
6. Нержавеющие чайники (3 литра) для разведения смесей;
7. Два обогревателя в отделение патологии и психоневрологическое.
По всем вопросам можно обратиться в благотворительный фонд «Детская больница». Пожертвования можно доставить и в РДКБ по адресу: улица Пушкина, 116/6, их примут в справочной медучреждения.
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