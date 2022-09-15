Сыктывкарец познакомился с девушкой, позвал ее в гости и лишился телефона

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местную жительницу 1988 года рождения подозревают в краже телефона Xiaomi. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился молодой человек 2000 года рождения. Юноша рассказал, что у него украли телефон стоимостью около 9 тысяч рублей и зарядное устройство. Молодой человек познакомился в баре с девушкой. Они выпили, и сыктывкарец пригласил ее в гости.

Утром парень понял, что опоздал на работу. Будильник, который он завел в телефоне, не сработал. Новой знакомой в квартире не было, а входная дверь была приоткрыта. Далее молодой человек обнаружил, что пропал его телефон.

Подозреваемую нашли. Девушка не смогла воспользоваться телефоном, поскольку не знала пароля, и сдала его за 500 рублей в сервисный центр вместе с зарядным устройством. Возбуждено уголовное дело.

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