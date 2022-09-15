В Сыктывкаре в овощной яме был найден человек без сознания

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В сыктывкарском поселке Краснозатонский местный житель потерял сознание в овощной яме. Об этом спасателям сообщили родственники мужчины, которые обнаружили, что сыктывкарец долго не поднимается на поверхность.

Сотрудники «Спас-Коми» незамедлительно выехали в поселок, однако их помощь не понадобилась, так как родные мужчины вовремя его вытащили наверх.

Как сообщает издание «Комиинформ», пострадавший был передан медикам.

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