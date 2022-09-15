В некоторых районах Коми отменен противопожарный режим

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В Коми отменен противопожарный режим. Соответствующий документ подписала первый заместитель председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Ограничительные меры сняты со всех населенных пунктах, где ранее был введен особый режим. Постановление отменяет и противопожарный режим в Сыктывкаре.

- Отменить особый противопожарный режим на территориях населенных пунктов Республики Коми с 15 сентября 2022 года, - говорится в документе.

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