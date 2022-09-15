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В субботу, 17 сентября, в Сыктывкаре изменится маршрут автобуса №54. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с проведением «Кросса нации». Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре планируют ограничить движение на нескольких улицах. Мера коснется улиц Мира, Октябрьской и Первомайской с 9:00 до 13:00. Автобус будет ехать по проспекту Бумажников, улице Комарова, улице Мира, улице Менделеева, а затем – вновь по проспекту Бумажников и далее по маршруту.

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