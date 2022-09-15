В Коми пенсионерка убила своего сожителя одним ударом ножа

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми 64-летняя местная жительница убила своего 63-летнего возлюбленного. Женщина, будучи пьяной, вонзила нож в бедро сожителя, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов района. Пара сильно поругалась и пенсионерка схватилась за нож. Хватило одного удара в бедро, чтобы пожилой мужчина умер от потери крови.

- Следственным отделом по Усть-Куломскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователем собраны доказательства виновности обвиняемой, и в настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК.

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