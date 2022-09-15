В Коми собственника участка заставили ликвидировать свалку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Собственник земельного участка в Сыктывдинском районе ликвидировал свалку после предостережения. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обследовали участок площадью 0,51 га, расположенный в Выльгорте. Он был захламлен бутылками, пакетами, стеклом, досками и другим мусором. Площадь свалки составила 0,002 га. Собственнику земли выдали предостережение, после чего тот устранил захламление.

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