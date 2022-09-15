Житель Коми грозил убить свою соседку

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В Ухте 36-летний мужчина угрожал убийством своей соседке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 28-летняя ухтинка. Девушка сообщила, что сосед по общежитию угрожал ей физической расправой. На место прибыл участковый. Оказалось, что 36-летний мужчина поссорился своей соседкой. Злоумышленник схватил девушку за горло и пригрозил ей расправой. Испугавшись за свою жизнь, горожанка вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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