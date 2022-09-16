В Коми за жесткую посадку самолета на 100 тысяч рублей осудили капитана и инженера

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В Усинском городском суде признали виновными Катомина и Гуляева в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к жесткой посадке пассажирского самолета.

В суде установлено, что в феврале 2020 года обвиняемые управляли самолетом Боинг 737-500, который выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск и совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска из-за столкновения со снежным бруствером. В результате случившегося повредились основные стойки шасси.

Причиной, как выяснили в суде, стало нарушение командиром воздушного суда Катомином и инженером по эксплуатации аэродрома совокупности должностных инструкций. Обоих признали виновными и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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