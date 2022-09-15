Фото: архив КП

В четверг, 15 сентября, больницы Коми получили 54 машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Медучреждения получили 54 машины марки УАЗ. Этот транспорт закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Автомобили будут доставлять пациентов на обследования, а также возить мобильные бригады медиков. Кроме того, транспорт поможет доставлять лекарства и перевозить биоматериалы для анализов. Машины получили 11 больниц. Наибольшее количество автомобилей отправится в Печору и Инту – 10 и девять соответственно.

Всего в этом году в больницы Коми поступит 72 машины. Общая их стоимость составит более 86 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми получит 13 машин скорой помощи