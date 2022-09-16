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Общество16 сентября 2022 5:45

В Коми приняли ряд кадровых решений о назначении судей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Квалификационной коллегия судей Коми озвучил ряд решений по назначению судей. По предоставленной информации, изменения коснулись Печорского, Воркутинского, Прилузского, Катаевского судов.

Заместителем председателя Печорского городского суда стала Ирина Хусаинова, в Воркутинском городском суде судьей стала Марина Бишюс. Мировым судьей назначили Ирину Старцеву в Прилузском районе.

Роль исполняющей обязанности судьи Катаевского судебного участка Сыктывкара досталась Валерии Калмыковаой. Также прекращены полномочия Валентины Шпилевой, которая работала судьей Сыктывкарского городского суда.

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