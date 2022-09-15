Более полутора тысяч квартир построили в Коми за восемь месяцев 2022 года

Фото: архив КП.

О темпах постройки жилья в регионе зимой-летом текущего года отчитался Комистат.

По словам сотрудников учреждения, за указанное время сдана 1731 квартира. Из них 828 располагаются в жилых домах, которые были построены населением.

«Анализ соответствующих периодов 2021 и 2022 гг. показал, что площадь введенного жилья в нынешнем году на 52,1% больше», – сообщает ведомство.

В сельских районах введено в эксплуатацию более 45 тысяч кв. м. жилья.

Всего же население за январь-август этого года построило 91,3 тысячи кв. м. введенного в эксплуатацию жилья, что на 31,5% больше, чем в соответствующем отрезке прошедшего года.

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